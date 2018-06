- Vi må tenke næringsutvikling

Nyheter

Bygningsrådet behandlet i dag saken om forslag til endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum. Saken skal også opp til behandling i kommunestyret førstkommende torsdag.

Rådmannen skriver i sin vurdering til bygningsrådet at det må legges stor vekt på å finne muligheter for å legge til rette for en ønsket utvikling i sentrum.

I saksfremlegget kommer det frem at enhetslederen i plan og forvaltning ikke er helt samstemt med rådmannen. Enhetslederen påpeker at områdereguleringsplanen er vedtatt så sent som i 2015, og at den skal skape forutsigbarhet for aktørene i Oppdal sentrum. Enhetslederen synes det er uheldig at det etter bare tre år foreslås til dels betydelige endringer i deler av planen.

- Jeg og rådmannen er uenig i denne saken og det er viktig for meg å si at jeg ikke er negativ til SIVA-bygget, men jeg er skeptisk til prosessen. Jeg er redd for hva det vil skape for andre aktører i sentrum, sier enhetsleder Ane Hoel.

Det er Siva Eiendom Holding AS som er forslagsstiller, og det er den såkalte "Låven" som er bakgrunnen for forslaget om endring av reguleringsplanen. "Låven" er planlagt med en høyde på 19 meter, det betyr at gesims- og mønehøyde må økes med fem meter fra dagens bestemmelser.

Det søkes også om å få tillatelse til å bygge et klatretårn på opp til 26 meter i høyde i forbindelse med bygget, som legges opp til å være en lang og smal saltaksbygning i fire etasjer og et formgitt tårn.

Parkeringsproblematikken foreslås ved en frikjøpsordning, men det fraråder rådmannen. Her ønsker rådmannen at det skal foreligge dokumentasjon på at kravene til parkering er oppfylt før det gis igangsettingstillatelse/ byggetillatelse på bygninger.

Rådmannen mener at en utbygging i tråd med planforslaget vil tilføre Oppdal sentrum et spennende signalbygg, med flere positive samfunnsmessige virkninger.

Ola Skarsheim (Sp) kom med forslag om å ikke sende saken ut på høring.

Anne Grete Hoelsether (Ap) forteller at man nå er nødt å tenke SIVA.

- Vi må være fremoverlent og tenke næringsutvikling. Vi kan ikke sette dette på vent og vi er nødt til å være på banen. Det er kjempeviktig for oss å ikke gi andre signaler overfor SIVA, sier hun.

Skarsheim påpeker at han ikke er negativ til innovasjonsbygget, men mener at bygningsrådet må følge reglene i denne saken.

Arnt Gulaker (Ap) ønsket å støtte forslaget til Ola Skarsheim.

- Vi har en sentrumsplan som er tre år gammel og skal vi dispensere fra den allerede nå eller skal vi følge reglene som allerede er. Denne saken legger løpet for framtiden og jeg ønsker å påpeke at det var et samlet kommunestyre som gikk inn for sentrumsplanen slik den foreligger i dag. Jeg er ikke negativ til bygget, men jeg ønsker at det skal bli gjort i riktig rekkefølge, sier Gulaker.

Kari Toftaker (Sp) mener det er av stor betydning at vi følger boka, både for etablerte næringsaktører og nye aktører.

- Jeg har mottatt en mail fra Aunasenteret om at de to store butikkene nå vil avvente signeringen av nye langsiktige leieavtaler, på grunn av det som nå skal skje i sentrum. Det føler jeg er viktig å ta på alvor. Målet deres er å drive butikk og ha stor omsetning og det må vi ha respekt for, sier hun.

- At Rema 1000 og Intersport er bekymret i byggefasen, er noe vi ikke kan ta hensyn til. Innovasjonsbygget vil være en berikelse for bygda og det kommer til å bli knall, sier Liv Sægrov Reitan (H).

Hoelsether mente at denne saken må ut på høring og at skremselskuddene til Aunasenteret ikke holder mål.

- Vi må tilpasse oss verden og tiden. Vi må legge planer for mange år framover og vi må være mer fremoverlent, sier hun.

Hoelsether kom med et tilleggsforslag til rådmannens tilrådning, som ble vedtatt fire mot tre stemmer. Ola Skarsheims forslag ble nedstemt tre mot fire stemmer. Dermed ble rådmannens tilrådning med tilleggsforslaget til Anne Grete Hoelsether vedtatt fire mot tre stemmer.