Grisen fikk svi da Elisabeth svingte hammeren

Nyheter

Så sent som i mai overleverte Kvinnegruppa i Rennebu en flunkende ny elsykkel til helsesenteret. De driftige damene gir seg selvsagt ikke med det, og lar innsamlingsaksjonen pågå kontinuerlig, slik at det etter hvert kan skaffes nok midler til anskaffelse av sykkel nummer to.

Butikksjef Elisabeth Nyberg ved Coop Extra Berkåk, synes ideen er så god, at hun også ville bidra til aksjonen. Hun plasserte derfor tre små sparegriser ved kassapunktene i butikken, slik at folk som ville, kunne gi sin skjerv til tiltaket.

Tirsdag var det tid for å gå i banken med pengene, så dermed var det ingen bønn; de velfødde smågrisene måtte til pers.

Ergoterapeut Kathrine Bakke fikk med seg en småskeptisk Margot Aune på en oppvisningstur utenfor butikklokalene, før plastgrisene fikk nådestøtet.

Tre velrettede kakk med hammeren, så var grisene historie. Men historien om pengeinnsamlingen slutter selvsagt ikke her.

Fra før er det kommet inn i overkant av 14.000 kroner, og plusser vi på 2.808 kroner etter tirsdagens massakre ved Coop Extra, er ildsjelene godt i gang med Aksjon sykkel nr. 2.

- Vi vet at elsykkelen som sykehjemmet allerede disponerer, er i bruk, og at den er brukt til turer til sentrum, Buvatnet og andre steder lokalt. Nå håper vi på fortsatt giverglede, slik at sykkel nummer to kan kjøpes inn, sier Solveig Træthaug i Kvinnegruppa.

En ny elsykkel, med passasjersete og nødvendig utstyr, koster om lag 70.000 kroner, så her er det bare å bli med på spleiselaget under mottoet; Livsglede i hverdagen.