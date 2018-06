Nå går startskuddet for restaurering av Kongevegen

Nyheter

Statens vegvesen skal, sammen med samarbeidsparter, restaurere Kongevegen over Dovrefjell til en sammenhengende historisk vandringsveg. Fredag går startskuddet.

Prosjektet har som mål å restaurere og tilrettelegge den historisk viktige Kongevegen over Dovrefjell, slik at vegen bevares for fremtidige generasjoner. Tilretteleggingen skal fremme fysisk aktivitet, næringsutvikling og inngå i reiselivssatsingen på Dovrefjell på begge sider av fjellet. En istandsettelse av kongevegen er viktig for den stadig mer populære pilegrimsleden, og for å kanalisere ferdsel utenfor sårbare områder for plante- og dyreliv, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Prosjektet skal pågå fra 2018 til 2021, og det er satt av 20 millioner kroner til istandsetting og tilrettelegging. Det er et samarbeidsprosjekt mellom mange parter, blant annet Oppdal kommune.

- Dette prosjektet er viktig. Vi har et ansvar som strekker seg ut over det å planlegge, bygge og drifte vegnettet, som å ta vare på viktige historiske verdier. Jeg er svært glad for at vi også kan bidra i en slik sammenheng, sier leder av styringsgruppen, regionvegsjef i Statens vegvesen Region øst, Per Morten Lund.

Foruten regionvegsjefen består styringsgruppen av Berit Brendskag Lied, regionvegsjef i Statens vegvesen Region midt, Aud Hove, fylkesvaraordfører i Oppland fylkeskommune, Tove Eivindsen, fylkestingsrepresentant i Trøndelag fylkeskommune, Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre kommune og Ingvill Dalseg, varaordfører i Oppdal kommune.