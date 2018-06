Nyheter

Stortingsrepresentanten og fylkespolitikeren Trond Giske er for tiden på turné i Trøndelag sammen med Kristian Torve for å treffe folk og næringsliv. Da han ankom Oppdal, tok de blant annet turen innom Visbook.

Det var ordfører Kirsti Welander som foreslo at Giske burde besøke nettopp Visbook.

- Jeg møtte dem for ikke så lenge siden. Da fikk jeg høre en veldig fin historie om et spennende selskap som har gjort det veldig bra, sier ordføreren.

Visbook AS er et programvareselskap etablert i 1995. Bedriften utvikler, drifter, selger og driver opplæring/support av bookingsystemet Visbook, som er et online booking- og administrasjonssystem.

Selskapets daglige leder, Øystein Selbekk, fortalte litt om selskapets 23-årige historie som IT-pionere i Trøndelag, den gode utviklingen, mål for framtiden og selskapets utfordringer i dag.

En ting de jobber med i dag, er å få solgt inn sine systemer til en av Sveriges beste hotellkjeder. Det vil gi selskapet en årlig omsetningsøkning på 1,5 millioner kroner, hvis de får landet avtalen.

- Vi skal ut av Norge. Vi trenger å vokse raskere enn vi gjør nå, skal vi greie å henge med utviklingen til våre konkurrenter. Vi har blant annet ambisjoner om å komme oss inn på det islandske markedet og jobber med strategier for hvordan vi skal klare det, sier Selbekk.

I Sverige er Visbook allerede godt i gang med et hundretalls kunder, mens selskapet nettopp skaffet deres første kunde i Danmark – et badehotell.

Trond Giske var mektig imponert av det han hadde fått presentert, etter at møtet var over.

- Jeg har jo vært minister for reiseliv. Det snakkes om destinasjonsutvikling, kjerneproduktet, opplevelsene, skitrekket, naturen, fiskeriet og hva man ellers tilbyr av opplevelser. Så glemmer man at det rundt reiselivet finnes enormt mange tjenester som skal leveres som gir teknologiarbeidsplasser, som gir overskudd og som gir næringslivsutvikling, sier Giske og fortsetter:

- Jeg synes Visbook er et glimrende eksempel på det. De leverer en tjeneste det hadde vært fort gjort å kjøpe fra en internasjonal leverandør, men som like godt kan kjøpes lokalt.

Han synes det er artig at Selbekk sier de vil ha folk på Kvikne som har reiselivserfaring, så kundene får service fra folk som kjenner bransjen.

- Visbook er en avansert høyteknologisk IT-bedrift som ligger midt i reiselivsklynga. De imponerer meg.

- Hva er formålet med denne turneen?

- Vi er på tur for at vi skal lage visjonene for det sammenslåtte Trøndelag. Vi besøker bedrifter, organisasjoner, idrettslag og folk for å høre hva de mener vi skal satse på i framtidas Trøndelag. En av tingene vi vet kommer til å stå sterkt i vårt program, er at vi må bruke hele landet, skal vi lykkes i å være rike og i å utvikle næringslivet vårt. Da må det være jobber der hvor folk bor. Vi kan ikke bare sentralisere, vi må ha gode, interessante jobber i Oppdal, Tynset og Kvikne. Derfor er det glimrende å se slike teknologibedrifter.