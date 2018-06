Bevarer Lønset skole

Nyheter

Lønset skole legges ikke ned i denne omgang. Et forslag fra Høyre, Sp, Krf og Venstre ble vedtatt mot åtte stemmer fra Ap. Dermed ble skolen "fredet" i denne omgang.

Foslaget lyder: Lønset og Midtbygda oppvekstsenter videreføres ut skoleåret 2019. Formannskapet ber om at det legges frem en sak for kommunestyret våren 2019, hvor elevantall for etterfølgende skoleår legges frem, samt en vurdering av lærings- og utviklingsmiljøet ved skolen og arbeidsforhold for ansatte.

Det settes av totalt 3,3 millioner kroner til drift og vedlikehold av skolen.