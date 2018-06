Nyheter

24 voksne grunnskoleelever feiret før helgen at de fikk sitt vitnemål for norsk grunnskole. Elevene har tatt samme eksamen, skriftlig og muntlig, som alle andre norske 10.klassinger, samt at de har fått standpunktkarakterer i fem fag.

- Innvandrertjenesten gratulerer med gode resultater, og ønsker lykke til i videregående opplæring, sier avdelingsleder Torhild Rogstad.

Opdalingen gratulerer også.