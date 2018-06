I dag kommer skattepengene

Nyheter

I dag mottar over 4 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,7 millioner får i gjennomsnitt 11 300 kroner igjen på skatten.

- Skatteoppgjøret er den endelige beregningen ut fra opplysningene som ble levert i skattemeldingen. Skatteetaten beregner hvor mye skatt du skal ha betalt i fjor og enten betaler tilbake overskytende beløp eller krever inn restskatt. Slik blir skatten riktig, sier Nina Schanke Funnemark, assisterende skattedirektør.

De som har skatt til gode, får pengene inn på konto innen tre uker fra 27. juni. De aller fleste får pengene utbetalt på oppgjørsdatoen. I skattemeldingen du mottok i april, er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. Hvis du ikke har oppgitt noen konto, får du tilsendt et utbetalingskort i posten til din folkeregistrerte adresse.

Hvis skatteoppgjøret du mottar 27. juni viser at du har restskatt, er fristen for å betale 20. august. Er restskatten over tusen kroner, deles beløpet over to terminer, med andre termin 24. september. Faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist sendes elektronisk eller i posten.

Hvis du finner feil eller får nye opplysninger, skal du nå i de fleste tilfeller endre dette selv ved å levere skattemeldingen på nytt. Dette kan du gjøre opp til tre år etter leveringsfristen. Endringen kom med ny skatteforvaltningslov i 2017. Tidligere måtte du sende en klage på skatteoppgjøret til Skatteetaten.

- Du fastsetter grunnlaget for skatten din selv når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen. Hvis du oppdager feil i etterkant, endrer du opplysningene og leverer en ny skattemelding. Det gjelder også hvis du brukte leveringsfritak. Det er raskere og enklere både for deg og for Skatteetaten, sier Funnemark.

Skatteetaten har laget en veileder som hjelper deg med å endre skatteopplysninger selv. I noen tilfeller vil det fremdeles være nødvendig å levere en klage for å få til endring. Det gjelder for eksempel endringer i selvangivelser for inntektsår 2015 og tidligere, eller endringer av opplysninger som Skatteetaten har fastsatt.

For de som ikke mottar skatteoppgjøret 27. juni er det løpende oppgjør mellom 15. august og 24. oktober. Det gjelder blant annet personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir. Andre årsaker til at du får skatteoppgjøret senere kan være at skattemeldingen din mangler opplysninger, inneholder kompliserte forhold, eller du kan være tatt ut til kontroll.

Om lag 800.000 skattytere får skatteoppgjøret mellom 15. august og 24. oktober.