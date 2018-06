Sommerskole med fokus på realfag

Nyheter

Det er best å se seg for når en kommer ruslende inn i skolegården ved Rennebu barne- og ungdomsskole. Et knippe unge arkitekter og ingeniører er i full gang med prøveoppskyting av hjemmesnekrede raketter, og hvor missilene havner under testoppskytingen, er neimen ikke lett å forutsi.

Selv om det egentlig er sommerferie, foregår det altså litt av hvert ute i sommersola på skoleområdet. Årsaken er Forskerfabrikkens sommerskole, der elever i 5. - 7. trinn får en ukes fordypning i naturvitenskap. Gjennom en hel uke får barna mulighet til å fordype seg i naturfag og lære mer om kjemi, fysikk, biologi og geologi.

- Det er første gang Forskerfabrikken er i Rennebu, og deltakerne kommer fra Rennebu og Midtre Gauldal. De holder på mandag til fredag, og mye av hensikten med skolen er å øke interessen for realfag. Det er studenter ved NTNU som styrer opplegget, vi stiller egentlig bare med lokaliteter, forteller Oddveig Uv Værnes ved Rennebu barne- og ungdomsskole.

De to avgansstudentene ved NTNU som har ansvaret for 26 unge forskerspirer på sommerskolen er Rannei Sæteren fra Oppdal og Siv Sæther fra Rindal. De forteller at de jobber to uker i sommer med Forskerfabrikken, en uke i Rennebu og en uke i Oppdal.

- Nå er det raketter, laget av papir og ballonger som gjelder, før vi senere i dag skal ha en blindtest om de kan smake forskjell på Mozell og Mozell light. Tidligere har de blant annet laget edderkoppfeller og kikket på alt mulig rart de har funnet i naturen gjennom hvert sitt mikroskop, forteller Sæteren.

Sindre Skatvoldsmyr og Endre Busklein Berntsen er to av elevene som deltar på sommerskolen, og Sindre forteller om spennende dager.

- Det er flere fra klassen som er med, og jeg er med fordi det er artig å finne ut av ting, sier den kommende 7. klassingen på ekte forskervis.

Finne ut av ting gjør de helt sikkert, for har man en ung hjerne og kombinerer det med en passende dose nysgjerrighet, pleier det ofte å gi resultater.

Så hvordan gikk det med rakettoppskytingen?

En av elevene i tomannstemaet hoppet på plastflasken fylt med luft, mens den andre styrte selve raketten i riktig retning. Noen falt ned forholdsvis nær oppskytningsstedet, mens de som konstruerte den mest vellykkede varianten, fornøyd kunne konstatere at skolegården nesten ble for liten.

På onsdag skal forskerne lage sin egen pop-corn maskin, og hva som ellers skal foregå frem til og med fredag ettermiddag, er i likhet med rakettbanen, heller ikke lett å forutsi. Forskning kan nemlig føre til så mangt.

Det vi kan slå fast, er at på Forskerfabrikkens sommerskole, er det masse spennende og artige prosjekt som pågår hver dag, hele uken til ende.

I uke 32 kommer Forskerfabrikken til Oppdal.