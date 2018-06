- Flere vil spare deler av feriepengene

Nyheter

Først får mange feriepenger, og deretter får hele åtte av ti tilbake penger på skatten. Summen av dette gjør at vi i gjennomsnitt får rundt 20.000 kroner mer på konto med i juni og juli sammenlignet med resten av året.

Du har sikkert mange ting du kan tenke deg å bruke pengene på. Du har også muligheten til å prioritere ting som ubetalte regninger, legge opp en liten buffer eller sette langsiktige sparemål.

- I en undersøkelse SpareBank 1 har gjort, ser vi en tydelig endring i hvordan folk bruker ferie- og skattepengene. Stadig flere velger å prioritere sparing og nedbetaling av gjeld, noe vi ser av utviklingen de siste årene, forteller Frøydis Aalberg Jacobsen, banksjef SpareBank1 SMN i en pressemelding.

Andelen som svarer sparing har økt fra 43 prosent i fjor til 48 prosent i år

Ferie og reiser har økt fra 26 prosent til 35 prosent

Nedbetaling av gjeld har økt fra 26 prosent til 28 prosent

Vanlig forbruk har økt fra 21 prosent til 23 prosent

Oppussing av bolig/fritidsbolig stabilt på 15 prosent

Skattepengene kommer fra 27 juni

Har du ikke gjort endringer på selvangivelsen vil du nok kjenne igjen tallene, men for deg som har gjort endringer er det viktig å se gjennom hva som er godkjent av fradrag.

- Har du fått restskatt kommer betalingsfristene raskt. Allerede 20. august er første betalingsfrist for de som får skatteoppgjøret 27. juni. Da må halvparten av restskatten betales dersom samlet krav er over 1000 kroner. Svært mange av de som får restskatt har fått dette også tidligere år. I undersøkelser SpareBank 1 har gjort, oppgir halvparten av de som venter restskatt at de pleier å få restskatt. Det som er lett å glemme når regningen kommer er at man også bør gjøre en skatteberegning for i år slik at man kan tilpasse skattekort eller forberede seg på den samme ekstraregningen neste år, sier banksjefen.

Årets mulighet til å komme på forskudd i økonomien

For de mange som får tilbake på skatten, er dette en unik mulighet til å bygge opp en liten buffer, og komme på forskudd. For de som ender med restskatt, er det viktig at man tenker over om det er sannsynlig at man får restskatt også neste år.

- Hvis du får restskatt kan du enkelt beregne hva du kan forvente av skatt neste år nå, og legge opp en plan så regningen ikke kommer uventet neste år. Det er viktig å holde oversikten gjennom sommeren. Bruker man litt tid på planlegging unngår man å havne på etterskudd i august, men kan gå høsten i møte med noen ekstra tusenlapper i beredskap, sier Aalberg Jacobsen.

Hvor mange får tilbake på skatten, og hvor mye?

Åtte av ti nordmenn kan forvente å få igjen på skatten – til sammen 2,8 millioner nordmenn. 800.000 må betale restskatt, og de resterende 700.000 kommer ut rundt null. Det viser beregninger fra Skattedirektoratet.

De som får igjen penger, kan vente seg rundt 12.000 kroner i snitt, og for dem med restskatt vanker det i snitt en regning på 25.000 kroner.

Selv om skattepengene ikke er en lukrativ spareform, så er det en fin form for sparing for de som vet at penger brenner hull i lomma gjennom året. Særlig for unge og de med lite buffer i økonomien er det langt bedre å betale litt ekstra skatt gjennom året, enn å måtte betale en baksmell.

Sju tips - slik unngår du feriefellene og sikrer fremtiden