Kontroll på gressbrann

Like etter klokka tolv lørdag skal brannvesenet i Oppdal ha kjørt vestover med blålys. Jostein Tangen i Trøndelag brann- og redningstjeneste opplyser til Opdalingen at det var et lite branntilløp i marka oppe ved Klettstølvegen.

- Brannen er slukket på stedet og vi har sendt ut mannskaper for å ta en liten kontroll. Det hele var en liten gressbrann, sier Tangen til Opdalingen.

Den varme og tørre perioden med høy temperatur og lite nedbør i slutten av mai og juni gjør at beredskapen mot skogbrann høynes i Sør-Norge.

Varmen og tørken har ført til vegetasjon som er lett antennelig, selv om det er kommet litt regn, melder Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

– Det regnet som har kommet, er ikke nok til å fjerne skogbrannfaren. Nå meldes det om tørt og varmt vær i Sør-Norge, og for de områdene som opplevde lite regn, er skogbrannfaren igjen høy, enkelte steder svært høy, sier seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB.

Fem skogbrannhelikoptre er i beredskap denne helgen – to på Torp, to på Kjeller og ett på Værnes. Et Super Puma helikopter vil stå i ekstra beredskap på Torp iallfall fram til 8. juli.

Super Pumaen flyr med en bøtte som rommer 3.000 liter vann som den kan slippe over en brann. Det betyr at DSB kan tilby vesentlig styrket beredskap i tilfelle skogbrann.

Det er generelt forbud mot å tenne bål i skog og utmark i perioden 15. april til 15. september.

Det er meldt sol og høye temperaturer i Oppdal og Rennebu framover og folk bes om å bruke sunn fornuft når de skal grille og liknende.