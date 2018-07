Lange køer etter trafikkulykke

Nyheter

Vegtrafikksentralen Midt meldte på Twitter rundt klokka sju at det hadde vært et trafikkuhell mellom personbil og lastebil på E6 nord for Berkåk. Det er forventet redusert framkommelighet på stedet.

Operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt opplyser til Opdalingen at det ikke er meldt om personskade.

- Det er trafikale utfordringer på stedet og bilberging er bestilt, opplyser Aaslund.

Opdalingens journalist på stedet opplyser om at det allerede er lang kø på stedet og at det kan se ut som om det kan ta sin tid før den løser seg opp.

Køen skal strekke seg langt sør for Berkåk sentrum.