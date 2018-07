Kjærlighet til friluftslivet

Nyheter

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all hovedsak være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over tre til fem dager.

Friluftsskolen er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftrådenes Landsforbund.

Friluftsskolen arrangeres av Speidergruppa Oppdal 2 Pionerene i samarbeid med Norges Speiderforbund. Årets friluftsskole ble arrangert fra mandag til fredag forrige uke.

Amy Trenmo er prosjektansvarlig for friluftsuken i Oppdal og hun forteller at de har hatt en kjempefin uke.

- I år var det med 20 unger og vi har vært svært heldig med været stort sett hele uken. Gruppa i år var kjempefin og det var god spredning i alder på de som var med. Både små og store har kost seg, forteller hun til Opdalingen.

Gjennom uka har de vært gjennom flere ulike temaer og aktiviteter, som:

Allemannsrett og ferdselskultur

Kartforståelse

Raste- og leirplass

Tur/ekspedisjon

Bruk av kniv, øks og sag

Mat på bål

Klatring

Bål

Førstehjelp

Batikk

- Å spikke er noe av de morsomste de har gjort denne uka. De har laget både pil og bue og spyd, i tillegg til at de har lært seg å håndtere øks og sag, sier Trenmo.

I tillegg har de samlet inn telefonene på morgenen hver dag.

- Vi har opplevd at det er ingen som spørr etter telefonen og vi ser at barna liker å være ute og at de ikke er avhengige av telefonen, sier hun.

Dette er det tredje året de arrangerer friluftsuka.

- Hvilke tilbakemeldinger får dere fra deltakerne?

- Først og fremst så ser vi utviklingen på barna fra første dag og til siste dag. Blant annet når det gjelder håndtering av redskaper, så har de blitt mye flinkere, sier hun.

- Hvor viktig er det at barna bruker dagen på å være ute?

- Det er kjempeviktig. I en hverdag hvor det er mye elektronikk som tar stor plass, er det viktig å få barn interessert i friluftsliv og det å være ute. De må få et eierskap til naturen, sier Trenmo.

Hun påpeker at man ikke trenger å reise langt ut av Oppdal sentrum for å være i naturen.

- Å være ute er helsefremmende. At barn får øynene opp for friluftslivet og en kjærlighet for det, er viktig, sier hun.

