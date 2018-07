Døde etter front mot front - E6 stengt på Dovre

Nyheter

Siste nytt klokken 12.20: Politiet i Innlandet melder på Twitter at føreren av den ene bilen er erklert død på stedet, skriver adressa.no.

Føreren av den andre bilen er kjørt til Lillehammer sykehus med ukjent skadeomfang. Vedkommende er våken.

Operasjonsleder Geir Solberg ved politidistriktet opplyser at begge de involverte er menn.

- Hva kan du si om årsak til ulykken?

- Det ser per nå ut som at en av bilene har kommet over i motgående kjørefelt, sier operasjonslederen

Luftambulansen landet

Politiet i Innlandet fikk melding om ulykken klokken 11.17. Ifølge den første Twitter-meldingen fra politet er det snakk om en front mot front-kollisjon med to personer involvert. Hendelsen skjedde ved Fokstugu på Dovre.

Ifølge Solberg var det ikke passasjerer i noen av de to bilene.

E6 ble stengt etter ulykken, og det var lange køer på stedet.

Luftambulansen landet ved E6 og de to bilene involvert skal ligge på hver sin side av E6.

Lange køer

Morten Gaustad ble stående i kø på stedet.

- Jeg har stått her i en liten time. Det er lange køer begger veier, det står biler så langt jeg kan se, sa Gaustad som kjørte nordover da det ble full stopp.

Politiet melder klokken 12.35 at ett kjørefelt er åpnet for trafikk. Det er dirigering på stedet.

- Det pågår etterforskning på stedet, sier operasjonsleder Solberg.

Han opplyser at ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på stedet for å gjøre undersøkelser.