- Dette har knapt skjedd tidligere

Nyheter

Situasjonen i elvene er høyst uvanlig med tanke på tørke og uvanlig lite nedbør.

- Trønderenergi har søkt om fravik av minstevassføring over Bjørsetdammen fra 20 m3/s og ned til 10 m3/s fra mandag 9. juli og ut august. Bakgrunnen for søknaden fra Trønderenergi til Fylkesmannen i Trøndelag, er at de står i fare for å ikke kunne overholde minstevassføringen til vinteren. Under forutsetning av at søknaden innvilges innføres lett fiske i Orklavassdraget fra og med 11. juli, skriver styret i Orkla fellesforvaltning på sine hjemmesider.

Vegard Heggem ved Aunan Lodge på Grindal i Rennebu, kan knapt huske at det før har vært så tørt.

- Men jeg tror ikke dette medfører noen krise, og det vil fortsatt være fullt fiskbart i elva, sier han.

Fra onsdag i neste uke innføres det altså "lett fiske" i Orkla. Det betyr at det ikke lenger vil være tillatt å fiske med flue med synkeline, spinner, sluk, wobbler og søkke.

Det er de helt spesielle nedbørsforholdene i år som utløser dette tiltaket. Vannføringen er ekstremt lav og fisken tvinges til å stå tett samlet i de kulpene som er igjen.

- Det er selvsagt synd at det nå blir forbud mot dette, og det skal virkelig bli interessant å se hvordan 10 kubikk per sekund vil innvirke på fisket fremover, sier han.

Heggem forteller at det så lang har vært en god sesong ved Aunan.

- Vi har fulle hus. Fjoråret var også et bra år, og fisket i år har så lang vært enda bedre. Men nå ønsker jeg så avgjort at det skal komme regn, sier han.