Ola Husa Risan og Geir Arild Espnes på nominasjonsliste til fylkestinget

Nyheter

1. runde i nominasjonen til fylkestingslista 2019 for Senterpartiet i Trøndelag er nå avsluttet. Lokallaga ble bedt om å sende inn forslag på inntil 10 navn i alfabetisk rekkefølge, derav maksimum 4 navn fra egen kommune som de mener kan være med på fylkestingslista.

- Totalt har det kommet inn forslag på 140 personer. Det gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med oppsett av liste. Nominasjonskomiteen sender lista med innkomne navn tilbake til kommunelaga, og ber dem om å sette opp sitt forslag til de 20 første plassene på fylkestingslista. Dette skal gjøres på et medlemsmøte i hvert enkelt kommunelag. Alle kommunelaga oppfordres til å avholde dette møtet tirsdag 11. september 2018, skriver leder av nominasjonskomiteen i Senterpartiet Trøndelag, Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Tomas Iver Hallem og Gunn Iversen Stokke er de som er foreslått fra flest lokallag, med henholdsvis 32 og 27 nominasjoner.

Ola Huse Risan og Geir Arild Espnes, begge Oppdal, har fått 5 og 4 nominasjoner, mens sambygdingene Kari Toftaker og John Torve fikk en stemme hver i første runde.

Fra Rennebu har Siv Remetun Lånke fått en stemme i 1. runde av nominasjonen.

- Nominasjonskomiteen vil så, på bakgrunn av de innkomne forslagene fra kommunelaga, starte arbeidet med forslag til fylkestingsliste. Komiteen har som mål å ha sitt forslag klart innen utgangen av oktober. Nominasjonsmøtet avholdes lørdag 24. november, opplyser Gram.

1. runde nominasjon fylkestingsliste 2019, etternavn, fornavn, kommune og antall nominasjoner:

Hallem Tomas Iver Verdal 32

Stokke Gunn Iversen Skaun 27

Stuberg Ida Inderøy 23

Nordheim-Viken Hege Høylandet 20

Skålholt Rasmus Orkdal 16

Dille Randi Namsos 14

Aakre Stian Nærøy 13

Aspli Steinar Nærøy 13

Furunes Kari Anita Meråker 8

Heggem Guri Røros 6

Sveian Ole Herman Malvik 6

Arnstad Ada Stjørdal 5

Risan Ola Husa Oppdal 5

Bach Steinar Lierne 4

Elverum Dorthea Stjørdal 4

Espnes Geir Arild Oppdal 4