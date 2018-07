Innbrudd på gokartbane i Rennebu

Nyheter

- Vi kan ikke si så mye annet om denne saken, enn at det har vært et innbrudd ved gokartbanen i Rennebu. En patrulje var og kikka på åstedet i ettermiddag, uten at vi har noen klar formening om hvem som gjort dette ennå, sier operasjonsleder Ebbe Kimo til Opdalingen.

En gokart har blitt stjålet. I følge NMK Rennebu sine Facebook-sider er det en gokart av typen Birel (2006 årsmodell) med Raket 95-motor som har blitt stjålet. Denne gokarten har lav verdi, men for klubben er bruksverdien stor. Denne modellen er brukt som utlånskjøretøy til barn som har lyst til å prøve seg innen gokartsporten.

Politiet har ingen andre opplysninger før saken etterforskes ytterligere.

Politiet er interessert i tips om saken.

- Hvis noen har noe informasjon om dette, enten de har observert biler eller annen trafikk i området, så ta kontakt, sier Kimo.