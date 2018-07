Innbrudd på Berkåk

Nyheter

Samtidig som politiet i Oppdal var opptatt med flere hendelser rundt om i kommunen, fikk politiet i går melding om at det hadde vært innbrudd i en bolig på Berkåk.

- En patrulje fra Støren kjørte dit og fikk oversikt over åstedet. Tyvene har tatt med seg lett omsettelige varer. Eieren jobber nå med å lage en godsliste, sånn at vi får oversikt over hva som er borte, sier lensmann Finn Skårsmoen.

Det har ikke blitt gjort noen observasjoner i området.

- Vi har ingen spor eller ledetråder nå og vil gjerne ha tips fra de som eventuelt har sett noe, sier lensmannen.