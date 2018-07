- Takk, oppdalinger

Nyheter

Det er ikke så mye som skal til for å glede og hjelpe andre mennesker. Opdalingen mottok denne meldingen i innboksen:

Fredag 30.juni var Flyktningetjenesten i Nesset på tur til Lom for å delta på «til Topps», et nasjonalt arrangement som bl.a inneholder tur til Galdhøpiggen.

Underveis fikk vi motorproblemer med minibussen vi kjørte, og ved Festa bru ble det full stopp. Hele turen for 15 personer sto i fare for å måtte avlyses.

Men takket være hjelpsomme mennesker ved Jokerbutikken og Trollheimsporten fikk vi etterfylt olje og ordnet bilberging til Motorhuset på Oppdal. Der fikk vi videre hjelp til å kontakte en som kunne leie oss en minibuss, og etter hvert kom vi oss videre og fikk gjennomført turen til Galdhøpiggen. Uten imøtekommende og snille Oppdalinger hadde det ikke gått! Det er også fint å oppleve at mye kan ordnes basert på tillit og et håndtrykk, og at vi kan gjøre opp for utgifter i etterkant.

Takk til oppdalinger fra Nesset kommune, dere var delaktige i at alle fra Nesset kom seg til topps på Galdhøpiggen!