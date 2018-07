To fra hjelpekorpset i Oppdal reiser til Sverige

Nyheter

Skogbrann

Oppdal Røde Kors Hjelpekorps sendte natt til fredag to personer til Mora i Sverige, for å bistå i forbindelse med skogbrannene som herjer landet. Korpsleder Terje Aunøien og Eivind Risan er de to oppdalingene som reiser sammen med 11 andre fra Sør-Trøndelag Røde Kors.

- Vi skal ha tilhold ved Mora, og oppgaven er å være i beredskap og kunne yte førstehjelp til bannmannskapene som er i aksjon. Jeg har ikke oversikt over skadeomfang og sånt, men normalt sett så er det noen som gjør seg noe, når det er så mange som er i aksjon, sier Aunøien til Opdalingen.

Naturlig å stille

I utgangspunktet skal trønderne være i Mora til søndag. For Aunøien passet det godt å stille opp, nå som han har ferie.

- Det blir enklere da. Svensk Røde Kors har bedt om støtte og hjelp. Da stiller vi. Vi er også avhengige av hjelp ved større hendelser, så det er helt naturlig å stille opp, sier korpslederen.

Aunøien og Risan fikk beskjeden om å stille opp så sent som onsdag kveld. Torsdag hadde han enda ikke rukket å tenke så mye gjennom oppdraget.

- Jeg har fått med meg bildene fra Sverige gjennom nyhetene. Jeg vet ikke helt hva vi kan forvente oss, bortsett fra store branner og mye røyk. Men vi vil ikke være helt i fronten, sier han.

Aunøien sier at han ikke gleder seg, men mener det er fint å kunne bruke det man trener på, når det er behov for det.

Flere står klare

Rundt 20 frivillige fra hjelpekorpsene sør i Trøndelag er nå tilgjengelige for å bidra i Sverige, opplyser Sør-Trøndelag Røde Kors i en pressemelding.

I første omgang reiste 13 frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps i Trondheim, Oppdal, Melhus og Agdenes til brannområdet på fredag. Guro Kjellmark, operativ leder i Sør-Trøndelag Røde Kors, sier at flere frivillige i Trøndelag har ytret et ønske om å hjelpe til i Sverige.

– Det skulle bare mangle at vi stiller opp i en slik kritisk situasjon. Med tanke på den tørken og skogbrannfaren vi opplever også her i Norge, så må vi stille opp for hverandre. Det er høye temperaturer og lange arbeidsdager i forbindelse med slukningsarbeidet, og det står stor respekt for både brannmannskapene og de frivillige som arbeider med å slukke brannene i Sverige. Vi ønsker derfor å kunne bidra med vår kompetanse gjennom å hjelpe til med å ivareta disse menneskene, sier hun.

truls.lereggen@opdalingen.no

45451163