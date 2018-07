Århundrets lengste totale måneformørkelse i kveld

Nyheter

I kveld og natt inntreffer en usedvanlig langvarig måneformørkelse – selve totaliteten kommer til å vare i hele 1 time og 43 minutter! Neste gang vi kan oppleve en så langvarig formørkelse blir først om 105 år.

Månen dukker opp i vårt område cirka klokken 22.19.

Formørkelsen på fredag vil bli et spesielt imponerende skue både på grunn av varigheten og fordi Månen står lavt over horisonten (objekter som står lavt på himmelen oppleves som større og mer imponerende enn de virkelig er). Månen blir som oftest vakker rød under totale formørkelser, og sett mot nattehimmelens sommerglød blir dette trolig litt av et skue, skriver astroparet Anne Mette Sannes og Knut Jørgen Røed Ødegaard i en pressemelding.

Begivenhetens absolutte høydepunkt inntreffer imidlertid når den røde planeten Mars mot slutten av totaliteten dukker opp like under den formørkede måneskiven. Denne natten er Mars nærmere oss enn den har vært på 15 år, og lysstyrken er derfor spesielt stor. Vi vil få oppleve noe så eksklusivt som en rød måne som står rett over Den røde planet!