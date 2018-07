Internasjonal pallplass i Drivdalsmesterskapet i ljåslått.

Nyheter

Hassan Naszr fra Ukraina sikret seg en veldig sterk tredjeplass i Drivdalsmesterskapet i ljåslått lørdag. Hassan har brukt ljå bare én gang tidligere.

- Da jeg gikk i åttende eller niendeklasse i Pakistan prøvde jeg det for første gang. Siden har jeg ikke sett en ljå. Det er veldig morsomt og overraskende at det ble tredjeplass, sier han.

Han har tatt seg fri fra jobben hjemme i Ukraina, og er sesongarbeider på et gårdsbruk i Drivdalen. Da han hørte om mesterskapet, var han ikke i tvil om at han ville stille.

- Jeg må gi litt skryt til arrangøren. Det er helt fantastisk at de arrangerer sånne aktiviteter, som både er for de unge og de eldre. Jeg liker sånne mesterskap, og jeg kommer til å følge med om jeg finner noe lignende, sier Hassan og ler.

Han skal være i Norge frem til jul, men han har allerede begynt å tenke på neste år.

- Ja, jeg må hjem og trene, nå som jeg vet om dette.

Ljåmesterskapet ble arrangert for niende gang, og det var Jon Olav Ekrann som stakk av med seieren, ett poeng foran Harald Loe og to poeng foran Hassan.

Marit Bjerkås vant dameklassen, ett poeng foran Ingvild Norigard og tre poeng foran Jenny K. Heggvold.

I ljåslått blir deltakerne bedømt på tid, teknikk og kvalitet.

- De tre teller noenlunde likt. Det holder ikke å være rask, det må være fint slått ned, nesten helt ned til bakken, sier Ola Arne Aune, en av dagens dommere.

Utfordringen i år var at gresset på enga var så kort, at mesterskapet ble flyttet opp i bakken. Der var det mye brennesle.

- Det var en kriseløsning, men jeg er imponert over resultatet, forholdene tatt i betraktning, sier Aune, som legger til at en god og skarp ljå har mye å si for resultatet.