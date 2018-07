Opdalingen gikk i pluss

Nyheter

Opdalingen AS endte opp med et resultat før skatt på 82 000 kroner i 2017. Årsresultatet ble 58 000 kroner. Det er en forbedring fra minus 416 000 kroner i 2016. Det er første gang siden 2002 at avisa leverer positive tall.

For Mediehuset Opp er trenden motsatt. For tredje året på rad ender mediehuset i minus. Resultatet for 2017 viser minus 558 000 kroner, mot minus 290 000 kroner i 2016.

Ingebrigt Bjerke, styreleder i mediehuset, forklarer det negative resultatet med kostnader i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon.

- Vi har betalt ut to prosent i OTP til våre ansatte i flere år, men ifølge tariffen er dette altfor lavt. Vi har nå tatt kostnadene med å etterbetale dette, og den kostnaden tilsvarer omtrent minuset i regnskapet, sier Bjerke.

Han legger til at Opp i 2016 tok noen investeringer i teknisk utstyr og noen økte stillingsandeler. Han sier at avisa opplever vekst i både abonnenter og på annonseinntekter.

- Det er en positiv utvikling inn i 2018 og vi har langt på vei hentet inn tapet vi hadde i 2017.

Henning Johansen, styreleder og daglig leder i Opdalingen AS, sier at det er gjort flere kostnadsreduserende tiltak i Opdalingen, som bidrar til plussresultatet.

Blant annet var regnskapet for 2016 belastet med kostnader på 0,3 millioner kroner til fremtidig planlagt omstilling, gavepensjon, etterlønn. Distribusjonen av aviser i Oppdal er også tatt ut av regnskapet og overført til konsernet, og inntektene fra abonnenter er økt.

- Opdalingen har gjennomført store og helt nødvendige endringer de siste årene, slik at vi skal være bedre rustet i møte med den tøffe konkurransen fra de globale aktørene, som spiser seg inn i lokale annonsemarked og samtidig legger beslag på folks tid til lesing. Det viktigste i tiden som kommer er å lykkes stadig bedre i møte med lesere og annonsører. Leserne må daglig erfare at det er Opdalingen som gir deg best oversikt over nyheter fra og tilbud i nærmiljøet, sier Johansen.

Han sier at den gode trenden fortsetter for Opdalingen.

- Så langt i år fortsetter den gode utviklingen med vekst i både annonse- og abonnentsomsetning. Driftsresultatet er dermed bedre pr. juni i år sammenlignet med samme tid i fjor.