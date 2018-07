Nyheter

Klokken 08.20 ble politiet oppringt av en bekymret bilist, som kjørte langs E6 på Støren med et vogntog bak seg. Vogntoget kjørte svært tett oppi bilisten og hadde en aggressiv kjørestil.

«UP 420 tok oppstilling med laser på Berkåk for å ønske han velkommen. Dessverre rekker noen andre å gjøre det før oss, ved å varsle all trafikk nord for vår posisjon», skriver politiet Oppdal på sine Facebook-sider.

Vogntoget ble stanset, men grunnet varslingen fikk ikke politiet reagert på adferden slik de ønsket. Bildene politiet postet på sine Facebook-sider, viser at vogntogsjåføren hadde latvisk førerkort.

- Ved søk på fører i våre systemer, viser det seg at dette er en gjenganger som vi (og dere) helt sikkert treffer igjen. Dette kunne vi satt en stopper for i dag, skriver politiet videre og kommer med en siste oppfordring til publikum:

- Fortsett å varsle oss, ikke alle andre.