Ekstremvarmen gir mye veps

Sterk varme og mye oppholdsvær i sommer sammenfaller med vepseår. Dermed kan bestanden få en eksplosiv vekst.

– Det kan bli veldig mye veps utover i august, i hvert fall i Sør- og Midt-Norge. Når det er så varmt, gir det veldig gode forhold for bolene, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NTB.

Vepsen er en insektsfamilie med særlig store bestander i partallsår.

De lever i stor grad av mindre insekter. Små regnmengder har ført til at flere av disse byttedyrene sliter – særlig i kystområder sørvest i landet.

– Vi er usikre på hvordan det kommer til å slå ut, sier Ødegaard, som likevel mener at forholdene ligger til rette for et veldig godt år for de solelskende insektene.

Varmen gjør at larvene utvikler seg raskere, samtidig som arbeiderne virkelig settes i sving.

– I regnvær holder de seg mye mer inne i bolene sine. I varmen er de aktive, sier forskeren.

I naturen har vepsen en viktig rolle. Insektsfamilien bidrar til å holde bestander av fluer og mygg nede, samtidig som de gule og svarte insektene også fungerer som pollinatorer.

Samtidig er stikkene smertefulle og i ytterste konsekvens livsfarlige for allergikere.

– Folk er veldig bekymret for vepsestikk. Mitt råd er at man bør forholde seg rolige overfor vepsen, og at man bør unngå å drikke øl og brus fra bokser ute. Vepsene kan krype nedi aluminiumsboksene, og stikk i halsen er farlig, sier Ødegaard.

Også skadesjef og biolog Stein Norstein i Anticimex har inntrykk av at det kan bli mye veps i år. Han råder folk til å være tidlig ute dersom de ønsker å fjerne vepsebol.

– Alle bol starter fra bunnen av, og det gjelder å være tidlig ute. I august er bolene ofte store, og hvis du roter med dem, får du fort flere hundre veps etter deg, sier Norstein.

Bolene bygges ofte i vegger på hus, uthus og andre steder nær mennesker.

– Det er mange måter å fjerne et bol på. Man kan ta en stein og knuse det, eller putte en pose rundt det og rive det løs. Det er også mulig å sette en støvsuger ved inngangen, men da bør man vite hva man skal gjøre med posen i etterkant, sier Norstein.