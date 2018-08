Kaster bleier, ølbokser og annet søppel i naturen

Nyheter

Morten Dørum fra Sunndalsøra har hytte ved Gravbekkodden, ikke langt fra badestranda Rauøra. Som pensjonist tilbringer han fire måneder av sommerhalvåret på hytta årlig.

Dørum har i flere år observert oppførselen til folk som ferdes i området og har bitt seg merke i at mange ikke tar seg bryet med å kaste søppelet i containerne som står på parkeringsplassen.

Pensjonisten har selv lagt ned en stor innsats med å plukke opp søppel etter folk som besøker stranda.

- Jeg blir mildt sagt bekymret av å finne så mye søppel ute i naturen. Tidligere et år telte jeg 41 engangsgriller, som jeg hadde plukket med meg. Under en av turene mine ved Rauøra i fjor, så jeg så mye søppel at jeg snudde og gikk tilbake til hytta for å hente en søppelsekk. Før jeg nådde parkeringsplassen til Gjevilvasshytta, var søppelsekken full.

- Det er bare så trist at det er blitt sånn, sukker Dørum, som finner alt fra øl- og brusbokser, til engangsgriller, bleier og matavfall i området.

Heldigvis virker det som at folk flest tar hensyn til den ekstreme brannfaren tørken har medført i sommer.

- Det har vært lite engangsgriller å finne i år. Folk flest er forsiktige. Men det holdt på å gå galt rett nedom hytta her for 14 dager siden, sier Dørum og fortsetter:

- Da hadde noen tent bål nede ved vannet og forlatt det mens det fortsatt brant. Jeg dro ned og fikk slukka det, ettersom det var knusktørt ute. Heldigvis sto vindretningen ut mot vannet, så glørne blåste dit.

I vår og sommer har det stått flere positive artikler i Opdalingen om innbyggere som legger ned stor innsats for å plukke søppel i kommunen.

- Dette gjelder ikke mange, det er noen få som ødelegger for alle. Veldig mange er flinke og har med seg søppelposer, sier han.

- Hva mener du bør gjøres?

- Det må settes ut flere containere, det er det ikke tvil om.

Samtidig hadde trolig ikke flere containere vært noen permanent løsning på problemet.

- Problemet er å få folk til å bruke containerne. De blir sjeldent fulle, men flere dropper å bruke den likevel.

Dørum drar paralleller til prekestolen og Besseggen, turistdestinasjoner hvor forsøpling også er et stort problem.

- Det er klart det koster penger å utbedre infrastrukturen, men på lang sikt tror jeg kommunen hadde vært tjent med det. Det er ikke bra reklame for Oppdal, når folk møter en svinesti når de går ut av bilene sine.

- Miljøstasjonene er et kjempetiltak. Det samme er søppeltippen på Auna. Jeg leverer søppel der og får veldig god hjelp fra de som jobber der. De har super service.

Dørum bruker miljøstasjonen på Festa, som så mange andre.

- Mange kaster søppelet utenfor containerne der. Det er skremmende. Hvis det du skal kaste ikke går inn i containeren, ikke bare dump det der. Kjør det på søppelstasjonen, hvor det blir tatt imot. Kommunen gjør en kjempejobb her. Det er brukerne som svikter.

Odd Mjøen bor bare hundre meter fra miljøstasjonen på Festa og har seter i Gjevilvassdalen. Han bekrefter det Dørum sier.

- Av strandturistene, tar mange med seg opp søppelet sitt til parkeringsplassen, for så å slenge det til skogs der. Jeg er oppvokst i området og har sett dette i alle de år, selv om utviklingen har vært alvorlig. Selve stranda er faktisk bedre nå, enn den var for tre-fire år siden, men områdene rundt blir bare verre. Når de som kasta søppelet på bildet kom fram til parkeringsplassen, hadde de til og med passert en avfallsdunk som var langt fra full.

Mjøen sier mange turister er veldig giddeløse.

- Med en gang turistene kommer, så kommer søppelet også. Mange ser bare at det står søppelsekker utom containerne og slenger fra seg sitt eget søppel, uten å sjekke om det faktisk er plass i dem. Før de to siste årene, hadde jeg ikke sett en eneste grevling her i løpet av de 70 årene jeg har bodd her. Grevlingen tiltrekkes av søppelet, akkurat som smågnagere og kråker, sier Mjøen.