Omsetning av eiendommer i Oppdal og Rennebu i juli

Nyheter

Eiendom

Omsetning av eiendommer i Rennebu kommune

Andel av Gnr 32, bnr 54 er solgt for kr 550.000 fra Brage Bragli Alstadheim til Kjetil Bragli Alstadheim (04.07.2018)

Gnr 224, bnr 27 er solgt for kr 1.150.000 fra Signy Hagen Flotten til Marit Mette Rosten (10.07.2018)

Gnr 47, bnr 10 er solgt for kr 500.000 fra Magne Nordang til Eli Beate Nordang Ulvan (13.07.2018)

Gnr 164, bnr 3, fnr 4 er solgt for kr 990.000 fra Roger Jørstad og Sissel Ulseth Jørstad til Ola Fjærli Hammer og Ranveig Elisabet Kristiansen (13.07.2018)

Gnr 32, bnr 68 er solgt for kr 120.000 fra Trond Narve Stavne til Else Fredrikke Bjerkenås og Ingar Bjerkenås (16.07.2018)

Gnr 143, bnr 14 er solgt for kr 2.000.000 fra Ove Henry Bones til Anita Irmeli Bjørklund og Hans Petter Skau (20.07.2018)

Åsveien 1 (Gnr 63, bnr 22) er solgt for kr 1.000.000 fra Rennebu kommune til Våttåhaugen as (25.07.2018)

Omsetning av eiendommer i Oppdal kommune

Mjøavegen 80 (Gnr 34, bnr 23) er solgt for kr 750.000 fra Leif Otto Reitan til Rolf Henrik Monrad (03.07.2018)

Fjellvang 5 B (Gnr 271, bnr 9, seksjon 10) er solgt for kr 1.350.000 fra Rita Løberg til Per Martin Ulfsnes (03.07.2018)

Salget omfatter også andel av Fjellvang 3 (Gnr 271, bnr 9, seksjon 12)

Vikavegen 64 B (Gnr 281, bnr 4, seksjon 2) er solgt for kr 2.575.000 fra Ann Berit Hofstad til Kenth Frelsøy Brelin og Maria Frelsøy Brelin (05.07.2018)

Fremre Rasmusslættet 85 (Gnr 204, bnr 129) er solgt for kr 4.800.000 fra Øyvind Grønset til Grethe Kanck Lorentzen Jensen og Victor Jan Jensen (05.07.2018)

Jutulstien 5 (Gnr 52, bnr 30) er solgt for kr 2.575.000 fra Morten Løkkheim til Eirin Heggvold (05.07.2018)

Kremlevegen 1 (Gnr 109, bnr 4, fnr 7, seksjon 6) er solgt for kr 1.625.000 fra Audun Strømsvik og Tonje Peterson Øien til Knut Sesaker (05.07.2018)

Hoksengsætervegen 90 (Gnr 230, bnr 57) er solgt for kr 1.600.000 fra Brit Lisbet Grell, Marit Sæther Hana, Endre Sæther og Gunnar Sæther til Ragnhild Hansdatter Habberstad og Tobias Schmidt Slørdahl (05.07.2018)

Hesjingvegen 63 (Gnr 154, bnr 107) er solgt for kr 1.000.000 fra Thorvald Storli til Bård Sundseth (06.07.2018)

Vangshaugvegen 33 (Gnr 271, bnr 227, seksjon 2) er solgt for kr 3.550.000 fra Kristoffer Nordgård Formo til Kari Anne Samskott og Benn Storseth (06.07.2018)

Gorsetflata 8 (Gnr 294, bnr 119) er solgt for kr 2.990.000 fra Dag Hopland Gorseth og Inger Kristin Gorseth til Håvard Ravn Ottesen og Trine Toset (10.07.2018)

Sætermorkvegen 28 (Gnr 187, bnr 30) er solgt for kr 3.600.000 fra Camilla Rao og Geir Arne Brønstad Rao til Børge Grønli (10.07.2018)

Kjerkvegen 190 (Gnr 271, bnr 239, seksjon 2) er solgt for kr 700.000 fra Oppdal Skiheiser as til Svein Torgersen (10.07.2018)

Øvre Stavåløkkjvegen 69 (Gnr 299, bnr 94) er solgt for kr 550.000 fra Sonja Johanne Renander til Geir Børge Magnussen og Mona Breivik Magnussen (11.07.2018)

Kjerkvegen 144 (Gnr 271, bnr 243) er solgt for kr 2.500.000 fra Oppdal Skiheiser as til Atle Spilling Ruud og Kjersti Løvseth Ruud (11.07.2018)

Sandbekkvegen 65 (Gnr 156, bnr 104) er solgt for kr 750.000 fra Olaf Liabø til Tonje Evanger og Tom Arne Pedersen (11.07.2018)

Slepphaugen 87 (Gnr 288, bnr 188) er solgt for kr 1.500.000 fra Erik Bjerke til Amund Odin Asphaug og Katrine Gullestad (13.07.2018)

Gardåvegen 104 (Gnr 294, bnr 26, fnr 7) er solgt for kr 2.600.000 fra Geir Ove Bostrøm til Vidar Hjelmeland Brekke og Berit Myrekrok (16.07.2018)

Kjerkvegen 188 (Gnr 271, bnr 238, seksjon 1) er solgt for kr 700.000 fra Oppdal Skiheiser as til Hana as (16.07.2018)

Kjerkvegen 186 (Gnr 271, bnr 238, seksjon 2) er solgt for kr 700.000 fra Oppdal Skiheiser as til Hana as (16.07.2018)

Seljevegen 15 (Gnr 288, bnr 1, fnr 22) er solgt for kr 2.550.000 fra Elisabeth Husby og Hans Petter Husby til Ingrid Thjømøe Yttergren og Karl Ludvig Anselm Yttergren (17.07.2018)

Slepphaugen 91 (Gnr 288, bnr 186) er solgt for kr 1.600.000 fra Erik Bjerke til William Howard Clark og Gudrun Magnusdottir (19.07.2018)

Slepphaugen 40 (Gnr 288, bnr 185) er solgt for kr 1.300.000 fra Erik Bjerke til Frode Hassel (20.07.2018)

Skårråvangvegen 303 (Gnr 282, bnr 43) er solgt for kr 150.000 fra Rolf Borvik til Øystein Gorsetseter (20.07.2018)

Rislivegen 88 (Gnr 54, bnr 28) er solgt for kr 600.000 fra Stein Forbregd til Johan Løvseth og Wibecke Gjerløw Løvseth (23.07.2018)

Slepphaugen 44 (Gnr 288, bnr 184) er solgt for kr 1.300.000 fra Erik Bjerke til Anne Lene Skjølsvold og Dag Jonas Skjølsvold (24.07.2018)

Blåklokkevegen 3 (Gnr 28, bnr 6) er solgt for kr 200.000 fra Monica Voll til Cecilie Tyrhaug og Dag Tyrhaug (26.07.2018)

Festavollan 19 (Gnr 192, bnr 15) er solgt for kr 560.000 fra Helge Lundmoen til Ola Dørum (27.07.2018)

Golvåkerbakken 22 (Gnr 263, bnr 51) er solgt for kr 850.000 fra Cecilie Nitter til Rune Kristoffersen (27.07.2018)

Russervegen 6 (Gnr 282, bnr 98, seksjon 1) er solgt for kr 2.800.000 fra Oddveig Grødal til Jan Rune Pettersen (30.07.2018)

Kilde: Statens kartverk