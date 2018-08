- Det har gått mye grillmat

Nyheter

- Sommeren har vært kjempebra for oss og vi har økt omsetningen vår sammenlignet med i fjor. Det er tydelig at folk stopper på Oppdal og at det er mye folk i bygda, selv om E6 er lagt om, sier daglig leder Anne Indergård Dahle, som ikke ønsket å opplyse om konkrete tall.

Også her er det drikkevarer, grillmat og is folk går mann av huse for å kjøpe inn. Grillmaten har gått unna jevnt og trutt siden mai, forteller butikksjefen.

- Mat må folk ha uansett. Den største forskjellen finværet utgjør for vår del, er når på døgnet folk handler. Er det styggvær, kommer det jevnt med folk hele dagen. I finværet får vi et rush om morgenen, så kommer selve storrushet på ettermiddagen. Vi er godt fornøyd med sommeren så langt og håper selvsagt ikke at den er over ennå, sier Dahle.