To personbiler skal ha kjørt i hverandre på E6 like ved Berkåk sentrum. Politiet opplyste i ettermiddag at det var snakk om lav hastighet og at nødetatene var på vei til stedet.

Like før klokka fem melder politiet på Twitter at det er trafikale problem på stedet og at bilberging er bestilt.