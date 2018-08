Fant død sau i veikanten

Nyheter

I 9-tida søndag morgen fant en bilist en død sau i veikanten langs E6 sør for Oppdal, fem kilometer fra fylkesgrensa.

- En saueeier ble varslet. Han skulle sjekke øremerket til sauen og varsle riktig eier, sier operasjonsleder Viola Elvrum til Opdalingen.

Politiet har ikke fått melding om noen trafikkuhell i området i helga.

- Kan det tyde på at vedkommende som kjørte på sauen stakk av uten å si ifra?

- Når du finner en død sau i veikanten, er sannsynligheten stor for at den er påkjørt, selv om vi ikke kan si noe for sikkert. Vi har i alle fall ikke fått melding om noen påkjørsel, sier Elvrum.