Åpner for kommersielle bussruter i Trøndelag

Nyheter

Fylkestinget har gitt AtB mandat til å utforme en strategi for et felles anbud på hele det fylkeskommunale busstilbudet utenfor Trondheim fra 2021. Inkludert i dette oppdraget skal AtB foreslå en strategi for håndtering av kommersielle busstilbud.

Mellom Oppdal og Trondheim/Værnes, har det allerede kommet på plass et kommersielt busstilbud med Xpressbuss. Dette tilbudet ble omtalt i Opdalingen i vinter.

Nå blir det flybuss fra Oppdal Fra og med mandag 5. februar vil det gå daglige charterbusser fra Quality Skifer Hotell i Oppdal til Værnes.

Xpressbuss har fått løyve for en tiårsperiode for ruta mellom Oppdal og Trondheim/Værnes.

Det er Avinor som bestemmer hvem som skal ha tilgang til det indre område på Værnes og skal gjennomføre valg av aktører fra og med 2020. I tillegg til at ruteselskapene må betale for tilgangen stilles en rekke andre krav som grunnlag for Avinor sine valg av samarbeidspartner blant annet omfang av rutetilbud. Avinor gjennomfører denne konkurransen i tiltro til at valgt aktør får løyve.

Fylkesrådmannen anbefaler Fylkesutvalget å vedta følgende faste kriterier for søknader om kommersielle bussruter (utdrag):

1. Nye kommersielle busstilbud må utfylle det eksisterende transporttilbudet.

..

4. Søknader om å betjene Trondheim Lufthavn Værnes må vedlegge avtale med Avinor som gir rett til å betjene Værnes som grunnlag for løyvesøknaden.

5. Kommersielle busstilbud får ikke ha avganger nærmere enn 30 min. fra parallelle buss- eller togtilbud.

..

8. Kommersielle ruter gis konsesjon i 10 år, i henhold til Yrkestransportlovens §27.