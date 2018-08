To blad Torve på nominasjonslista til AP

Nyheter

Første listeforslag fra Trøndelag Arbeiderparti til neste års fylkestingsvalg er klart. Kristian Torve (25) fra Oppdal er nominert som nummer sju. Han er medlem av fylkestinget også i denne perioden, og står foreløpig i god posisjon til å bli valgt inn.

Også søsteren, Hanne Torve (22), har fått en god posisjon på 22. plass. Marit Bjerkås, varaordfører i Rennebu, er plassert på 14. plass.

Nominasjonskomiteen hadde møte tirsdag, hvor de laget første listeforslag til fylkestingsvalget. Toppkandidater er Tore O. Sandvik fra Trondheim og May Britt Lagesen fra Steinkjer.

- Komiteen hadde et godt og konstruktivt møte, hvor vi jobbet hardt for å få til en enstemmig innstilling. Vi har lagt fram forslag på et sterkt lag for hele Trøndelag. Vi har utrolig mange dyktige kandidater, og det har vært en stor utfordring å få plass til alle. Det er naturlig i en slik prosess, men er også et godt signal om at vi har mange som vil stå på for Arbeiderpartiet i årene framover, sier leder i nominasjonskomiteen, Eva Kristin Hansen

Listeforslaget er sendt til kommunepartiene i Trøndelag AP slik at de kan komme med endringsforslag og innspill til komiteen innen 19. September. Det vil deretter komme et nytt listeforslag fra nominasjonskomiteen 1. Oktober. Lista består av 55 navn, men vi har mulighet til å ha opp til 65 navn. På det endelige listeforslaget i oktober vil det, etter innspill fra kommunepartiene, stå 65 navn.