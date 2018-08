Får byggingen tett på kroppen

Nyheter

På månedsskiftet august/september skal deler av bygget hvor nå nedlagte Oppdal helseartikler rives. Vegg i vegg «bor» G-Sport Oppdal. De får også merke rivingen på kroppen.

Stein Terje Tretli og Marion Eiendom har kjøpt opp en liten del av butikken deres, hvor sykkelavdelingen i dag har tilhold, som også kommer til å rives (området fra gulvet deler seg på bildet øverst i saken og bort til veggen, skal rives).

- Det blir nok litt rotete her i et års tid, men gevinsten blir nok at vi får en enda finere butikk når arbeidet er over, sier butikkmedarbeider Wenche Dahle til Opdalingen.

Men det skal ikke bare rives. Det blir også utbygging. Den «innerste» veggen som vender mot Quality Hotell Skifer skal nå flyttes, så den kommer på linje med den ytterste veggen. Der hjørnet nå står, skal det komme på plass en ny hovedinngang før rivearbeidet starter.

Dahle ser fram til å se de nye lokalene, når utbyggingen er ferdig.

- Det blir veldig spennende. Så er vi også svært spent på hvem som flytter inn i nabolokalene, sier hun.

- Vi har begrenset oss litt med bestillingen av nye varer, nå som vi mister en del av butikklokalene våre. Samtidig har vi godt med ubenyttet plass i kjelleren, som vi blant annet kan komme til å bruke som sykkelavdeling. Det er ikke helt avgjort hvordan vi gjør det enda, men vi finner nok en råd.

Dahle forventer at inngangen på baksida (mot Inge Krokanns veg) vil stenges i en periode for å hindre at det ferdes for mye folk i nærheten av rive-/byggeplassen.