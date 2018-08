- Fint å kunne hjelpe folk ansikt til ansikt

Nyheter

Ukens blomst går til Wenche Dahle ved G-Sport i Oppdal. Vår tipser beskriver henne som en dame som «alltid er blid og helt suveren. Hun yter bestandig max service».

- Åh, dette var kjempekoselig! Du verden, altså, stråler hun da Opdalingen overrasker henne med blomsten.

- Enn at noen mener jeg har gjort meg fortjent til dette, smiler hun.

Dahle har jobbet hos G-Sport i 22 år. Hun setter stor pris på den positive omtalen fra vår tipser.

- Det er veldig fint å høre. Vi mennesker burde bli flinkere til å skryte av hverandre. Det er alltid en veldig fin følelse. Jeg kan nok bli flinkere der, selv, sier hun.

Den rutinerte butikkmedarbeideren bekrefter at hun bevisst prøver å være blir og imøtekommende mot alle sine kunder.

- På større plasser er det ikke alltid sånn. Når jeg drar ut og handler i byen, så er det ikke alltid jeg føler at de har like god tid. Det er kanskje en av forskjellene mellom byen og landet. Her blir vi etter hvert godt kjent med kundene våre. Mange av kundene våre er hyttefolk, som vi blir bedre og bedre kjent med. De synes også det er fint å komme til en slik butikk. De sier vi har litt andre varer, enn de er vant med i byene. Det setter de pris på.

Dahle mener utviklingen de siste årene, fører til mindre interaksjon mennesker i mellom.

- Det virker som at for eksempel bankene snart ikke ønsker å ta i mot folk lenger, alt skal skje via PC-en eller mobilen. Jeg synes det er fint å jobbe i en butikk hvor vi kan hjelpe folk ansikt til ansikt. Det kunne jeg ikke tenkt meg å være foruten. Det har blitt en livsstil, som jeg finner veldig givende.

- Hva slags mentalitet har du når du går på jobb?

- Jeg prøver alltid å være blid og hyggelig, og gi folk den hjelpen de fortjener.