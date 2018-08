Vil utvide skjenkeområdet på Spisbar for å gi tilbud til 18-åringer

Nyheter

Oppdal Uteliv AS har søkt Oppdal kommune om utvidelse av skjenkeområdet for Spisbar. Området gjelder i følge søknaden første etasje, vegg i vegg med eksisterende restaurant.

"Dette for å gi ungdom fra 18 år et tilbud i Oppdal. Et tilbud som ikke eksisterer i dag, men også for å ta i bruk et lokale som vi sliter med å få leietakere på", står det i søknaden.

Det var Opp som først omtalte søknaden.

Det er innehaver av Oppdal Uteliv AS, Vegard Øverhaug som har forfattet søknaden.

- Ideen er å gi ungdommen en møteplass som serverer enkel grei mat, og en plass å møtes om kveldene. Rommet vil også kunne brukes som en utvidelse av eksisterende restaurant ved behov. Når det gjelder støy, så vil ikke dette være noe problem, da det er en etasje med næringslokaler mellom Spisbar og leilighetene, skriver Øverhaug.