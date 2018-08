BBC på moskussafari

Nyheter

BBC er i gang med filmingen til sin nye naturdokumentar Seven Worlds. Dokumentaren vil ta for seg det mest spektakulære fra naturen og dyrelivet fra hvert kontinent.



Fra i morgen fredag skal BBC være med Oppdal Safari på moskussafari. Teamet skal være på Dovrefjell i 18 dager og både Sigbjørn Frengen og Johan Schønheyder skal veilede dem i fjellheimen.



Oppdal Safari har arrangert safariturer siden 1951, og med dette opparbeidet seg gode kunnskaper om moskusens adferd på fjellet. BBC ønsker å fange moskusens oppførsel under parringssesongen. På denne tiden av året beveger moskusen seg i flokk, og man kan se oksene kurtisere og vokte sitt harem. Forholdene ligger også til rette for å filme den voldsomme kampen mellom to moskusokser.



Vi krysser fingrene, og gleder oss til å høre David Attenborough fortelle hele verden om moskusen på Dovrefjell.