Ingen reaksjoner i forbindelse med aksjon skolevei

Nyheter

Hele denne uken og neste uke gjennomfører politiet aksjon skolevei. De fire første dagene har det ikke ført til noen reaksjoner fra politiets side.

- Vi er ute i forbindelse med skolestart og skoleslutt, og det ser ut som det flyter veldig bra, sier Finn Skårsmoen, avsnittsleder ved Oppdal lensmannskontor.

I tillegg til å ta noen fartskontroller, sjekkes også sikring av barn i bil og om foreldre bruker telefon mens de kjører bil. Politiet observerer også krysningspunkt på vei, som for eksempel krysset ved VPG og Nor, og krysset Mellomveien, Bjerkeveien og Auneveien, der barna ledes over veien. Gravearbeidet i Inge Krokanns vei har også ført til at politiet har fulgt med ekstra der også.

- Så langt har det gått bra. Vi kommer til å fortsette ut neste uke, og deretter fortsetter vi når vi har mulighet, sier Skårsmoen.