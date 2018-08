- Det handler om å gi gode øyeblikk til de som er syke

Nyheter

Oppdal demensforening og demensgruppa i Oppdal kommune inviterer 5. og 12. september til kurs for de som kunne tenke seg å være aktivitetsvenner for personer med demens. Kurset går over to kvelder, er på totalt seks timer og finner sted i kantina ved Oppdal helsesenter. Påmeldingsfrist er mandag 3. september.

- Vi har hatt disse kursene et par ganger før. Jevnt over synes folk det er veldig ok kvelder. Folk føler seg bedre forberedt på hvordan de skal oppføre seg rundt demente, etter å ha deltatt. Kurset er for øvrig helt gratis. Du er heller ikke påbudt at du må bli aktivitetsvenn, etter å ha tatt kurset, sier Elisabeth Gulaker ved Oppdal demensforening.

Målet med kursene er å få folk til å ville være med som aktivitetsvenner for demente personer.

- Å være aktivitetsvenn er noe en gjør frivilling. Du får ikke betalt. Det handler om å ha lyst til å bruke litt av fritiden sin på å gi gode øyeblikk til de som er syke, samt gi avlastning til de pårørende, sier Gulaker og forklarer:

- Det handler fortrinnsvis om hjemmebesøk. Besøksvennene kan ta den demente med ut på tur, kafébesøk, kino, kortspill eller bare å slå av en prat med dem. Liker du å snakke om «gamle dager», så er det helt topp, sier Gulaker.

Hvis du gjennomfører kurset, blir du innkalt til intervju med demensavdelinga. Der er målet å finne ut hvilke demenspasienter som du passer best sammen med med tanke på interesser.

Jan Nøstberg er selv med som aktivitetsvenn. Han tok kurset i 2016.

- Jeg driver med dette fordi jeg selv synes det er veldig givende. Jeg har god kontakt med min venn og vi har det veldig trivelig sammen. Det er aldri noe press eller tvang om at jeg må stille opp, jeg er med når jeg selv føler for det.

Nøstberg liker å ta med seg folk ut for å gå på tur. Han stiller som aktivitetsvenn i en times tid i uka.

- Demente kan fort trekke seg tilbake og bli usosiale, når de blir syke.

Tore Vognild har selv fått erfare demens tett på kroppen, etter at hans kone fikk sykdommen. Han snakker veldig varmt og betydningen av aktivitetsvennene. Han har selv tatt kurset, for å se hva det dreier seg om.

- Vi har fått veldig god støtte fra Aud Mari Sveen, som stilte opp og tok med kona mi ut på forskjellige turer. Hun besøker henne fortsatt 2-3 ganger i uka, siden hun bor så nære. De har god kontakt, sier han.

Gulaker sier at det særlig er behov for flere mannlige aktivitetsvenner.

- Det er egentlig for få mannfolk. Vi trenger begge deler. Noen av de demente som er mannlige, trives best når de får snakke med andre karer.