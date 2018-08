Dette er regionens beste Remabutikk

Nyheter

Hvert år samles alle Kjøpmenn i REMA 1000 sammen med sitt støtteapparat for å dele informasjon og hente inspirasjon til året som kommer. I år avholdes Riksmøtet på Gardermoen.

Til stede var også Frode Ledal fra Rema 1000 Oppdal. Og han ble også overrasket med pris under helgas møte.

- For regionens butikk for Rema 1000 Midt-Norge i 2017 er det følgende å si om butikken; Kjøpmannen gjorde et valg om at han skulle være best på standard i sitt lokalmarked. Han gjorde et valg om at han skulle være best på sesong og høytid i sitt lokalmarked og han gjorde et valg om at han skulle være den beste lederen i sitt lokalmarked. I dag har han stått på scenen og snakket om hvordan det er å være franchisetaker og kjøpmann, stod det i juryens begrunnelse.

Til ellevill jubel var det en glad Frode Ledal som kunne motta prisen på vegne av butikken.

Se video øverst i artikkelen!