Hvilke utfordringer vil den nye E6-traseen by på for næringslivet?

Torsdag neste uke kommer flere næringsaktører og politikere fra Rennebu og resten av Trøndelag for å informere folk om prosjekter og problemstillinger som er viktige for kommunens fremtid.

Først ut på talerlista er, i følge Rennebu kommune sine hjemmesider, Per Erik Sørås fra Trondheim fylkeskommune. Han skal snakke om et planlagt pilotprosjekt i Rennebu, hvis formål er å utvikle og styrke et bærekraftig næringsliv i kommunen. Pilotprosjektet vil fokusere på mobilisering og involvering av flest mulig av kommunens innbyggere gjennom bruk av digitale verktøy.

Terje Sørvik fra fylkeskommunen skal også holde et innlegg – han om muligheter for verdiskapning og vekst i kommunen, basert på naturgitte forutsetninger. Han kommer også til å informere om «Trøndelagsplanen».

Leif Conradi og Stine Mari Måren Elverhøi fra Plankontoret er de neste som tar ordet. De skal snakke om sentrumsplanen i et næringsperspektiv.

Gjennomfartstrafikken på E6 forsvinner trolig fra Berkåk sentrum om noen år. I et arealplanleggingsperspektiv: hvilke utfordringer og muligheter gir dette for det lokale næringslivet? Og hva krever det av næringsaktørene i bygda?

Erik Flå og Ludvig Yttergren fra Nasjonalparken Næringshage er sist ut på talerstolen. De skal presentere prosjektet «Grønn fjellhageby».

Rennebu 2030 skal også drøftes i løpet av kvelden.