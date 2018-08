Nå kommer Forsvaret for å informere

Nyheter

Forsvaret vil sammen med en rekke sivile beredskapsetater invitere innbyggerne i Rennebu og Oppdal til informasjonsmøter om høstens store NATO-øvelse - Trident Juncture.

Totalt 40 000 soldater og 10 000 tunge militære kjøretøy vil prege landsdelen i oktober og ukene før og etter. Dette vil det informeres om i Rennebu på onsdag og i Oppdal neste tirsdag.

- Rennebu og Oppdal vil også få sin del av de militære gjestene når Norge skal være vert for den største NATO-øvelsen siden 1980-tallet. Forsvaret, politiet, vegmyndighetene og Fylkesmannen vil gjøre sitt beste for å gi dere informasjon om for eksempel trafikksituasjonen, miljøvern og sikkerhet i knyttet til øvelsen i deres eget nærområde. Sett av en drøy time og møtt opp, oppfordrer Rune Haarstad, kaptein i Heimevernet.