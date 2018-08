Nyheter

Fra nyttår fylles igjen senteret opp med ny leietaker. REN Oppdal AS har signert kontrakt med Norsk Medisinaldepot AS (Vitus Apotek), som tar over tidligere Narvesen sine lokaler.

Intersport vil fra årsskifte ta over Nille sine lokaler og vil få nærmere 1000 m2 butikk.

I tillegg til dette vurderes det nye utleiearealer i 2. etasje. Det skriver senterleder Rune Fjelldal i en pressemelding.