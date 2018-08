Feiret 100-årsdag sammen med ordføreren

Nyheter

Torsdag 30. august fylte Ragna Rolvsjord 100 år. I den forbindelse tok ordfører Kirsti Welander turen til Oppdal helsesenter for å overrekke blomster til jubilanten.

Neste uke fyller også Ragnas gode venninne Marie Lønseth Bachmann 100 år.

- Dette er første gang jeg er ute på noe sånt. Det var veldig hyggelig, ja, rett og slett kjempekoselig. Både Ragna og Marie er veldig oppegående damer, som følger med på alt og har meninger om det meste. Å få lov til å møte dem, var kjempeartig. Vi koste oss, drakk kaffe, spiste kake og pratet sammen både om gamle dager og mer dagsaktuelle temaer.

Ordføreren satte stor pris på å få tilbringe litt tid med to damer med så stor livserfaring.

- Å få møte Ragna og Marie og kunne spørre dem ut om ting som skjedde allerede før andre verdenskrig, var helt fantastisk. Det var virkelig interessant å høre dem fortelle om hvordan de levde i gamle dager.

Ragna var på sin side rimelig opptatt av at Kirsti Welander er Oppdals første kvinnelige ordfører.

- Vi snakket sammen om hvordan kvinner har hatt det opp gjennom årene. Samfunnet har endret seg veldig på akkurat det punktet. Kvinnelige ordførere hørte nok til sjeldenhetene i gamle dager.

Lørdag 8. september, i forbindelse med Marias fødselsdag, blir det en større feiring av begge to. Dit kommer blant andre varaordfører Ingvill Dalseg for å kaste glans over jubilantene.

jan.are.melgard@opdalingen.no

921 24 255