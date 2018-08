Nettverk for bøndenes mentale helse opp i formannskapet

Nyheter

«Bondens nettverk» ønsker å forhindre personlige tragedier og dyretragedier ved å tilby hjelp til bønder som sliter med deres mentale helse.

- Å være bonde er et ensomt yrke. Du har mange kolleger, men alle er som regel opptatt med sine bruk. Da er det lett å bli gående rundt og spekulere, sa Ragnhild Eklid til Opdalingen angående prosjektet i vinter.

Aktører i nettverket er fagpersoner fra bank, regnskap, psykiatri, familierådgiving, landbruksavdelingene, kommunelege, NAV, produsenttjenesten Nå skal etableringen av prosjektet opp i formannskapet.

Aktuelle utfordringer og personlige kriser hos bonden kan være for eksempel psykiske og fysiske helseproblemer, rusproblemer, økonomiske problemer, avlingskrise på gården, samlivsbrudd eller dødsfall i nær familie.

Aktørenes oppgave er å «fange opp» at bonden er utsatt for en krise, og hjelpe bonden til å få kontakt med aktuelt hjelpeapparat.

I 2013 ble det arrangert et møte i Oppdal om bondens psykiske helse, der ble prosjektet fra Nord-Østerdal presentert, og det ble ytret et ønske om å etablere et lignende nettverk her.

Det ble av ulike grunner ikke gjennomført den gang. Nå ser det endelig ut til at ting begynner å skje.

Dette er rådmannens tilrådning:

Oppdal kommune vedtar å delta i «Bondens nettverk», og at landbruksforvaltningen i kommunen tar ansvar for organisering og drift av nettverket. Kommunens bidrag til prosjektet blir egeninnsats stipulert til en verdi av 30 000 kroner årlig.