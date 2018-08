Politiet retter på obs-varsel

Nyheter

I går gikk politiet ut med en melding om at en mannsperson med utenlandsk utseende oppsøkte boliger og ba om penger. Mannen hevdet at han representerte Flyktningetjenesten og bar på et ID-kort. Men den lokale flytningetjenesten visste ikke noe om dette.

I dag viser det seg at Flyktningehjelpen har kampanje i Oppdal og Rennebu denne uka.

- Dette er nå sjekket med organisasjonen, og de bærer ID og benytter nettbrett i sin oppsøkende virksomhet. Dette skal være meldt inn til politiet, men slik informasjon har ikke nådd frem til politiet i Oppdal og Rennebu, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen.

Han sier at de som har tegnet seg som bidragsytere til organisasjonen kan føle seg trygge på at dette er godt ivaretatt.

- På generelt grunnlag kan det likevel nevnes at vi alle bør vise aktsomhet ved slik oppsøkende aktivitet og dørsalg. Ved dette tilfellet har de som har fått besøk oppfattet at representantene har presentert seg som en person både fra Flyktningetjenesten, Flyktningeguiden og Flyktningehjelpen, sier Skårsmoen.

- Politiet beklager om obs-meldingen har skapt uro og bekymring, men mener det var berettiget på det tidspunktet meldingen ble sendt ut til avisredaksjonene, sier avsnittslederen.