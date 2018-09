Sjekker beltebruken i busser

Nyheter

Denne uka kontrollerer Statens vegvesen beltebruk i busser over hele landet. Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1500 kroner.

Andelen som bruker belte i buss og som er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss, har økt de siste årene. Flere har i tillegg blitt flinkere til å si ifra til andre som ikke bruker belte.

- Vi ser i våre kontroller at flere fester på seg beltet på bussen nå, men vi er nødt til å holde trykket oppe for å minne passasjerene på hvor viktig det er, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt. Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få ungdom til å feste på seg beltet.

Skadepotensialet i buss er stort om ulykken skulle ramme. I en ulykke kan passasjerer uten belte bli kastet rundt i eller ut av bussen. Jo høyere fart, jo større kraft vil en usikret passasjer få.

- Å feste beltet er ikke en privatsak. I bussen bruker du beltet like mye for de du reiser sammen med som for deg selv, sier Henden.

Færre sier de bruker belte i buss

En spørreundersøkelse viser at beltebruken i buss det siste året har gått noe ned, fra 81 prosent i fjor vår, til 74 prosent som nå oppgir at de «i stor grad» bruker belte i buss. Årsaken er definitivt ikke manglende kunnskap. Hele 9 av 10 er godt kjent med beltepåbudet.

Kontrollene vil foregå i busser som har belte til alle sine sitteplasser, og ingen ståplasser.