Stenger Høgmovegen

Nyheter

Høgmovegen blir midlertidig stengt der Trevarefabrikken sto.

Oppdal kommune opplyser på sin Facebook-side at oppstarten av arbeidet vil starte førstkommende onsdag og vil avsluttes i løpet av fredag denne uka. Omkjøring vil bli skiltet.

De fire investorene som står bak Håvardsli eiendom, Comfortbutikken Rørsenteret AS, Bjerkaker Eiendom AS, Oppdal Bygg AS og Eli Invest AS, holder i disse dager på å bygge et nytt leilighetsprosjektet i Høgmovegen. De har hatt prosjektet på vent i fire–fem år.

Det er planlagt to bygg, hver med 11 leiligheter med størrelse fra 51 til 174 kvadratmeter.