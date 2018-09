Nyheter

I dagens utgave kom vi i skade for å trykke løsningen på kryssordet, i stedet for selve oppgaven.

Her er kryssordet, slik at du kan skrive det ut selv. Høyreklikk på kryssordet under og lagre. Deretter åpner du bildet på datamaskinen din og skriver ut.

Du kan også stikke innom Opdalingen, så ordner vi så du får med deg kryssordet.