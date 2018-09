Flytter matserveringa i lavvo

Nyheter

For et par ukser siden skrev Opdalingen at "Aftersau"- arrangementet i forbindelse med Fjell- og fårikålfestivalen flytter innendørs. Nå får fårikålserveringen også ny innramming.

Fire store lavvoer på 100 kvadratmeter hver bygges sammen og skaper en helt ny atmosfære for arrangementet.

- Servering av fårikål er selvsagt en bærebjelke i festivalen. Vi satser også i år på å servere 1000 porsjoner og håper festivalpublikummet vil kose seg i våre nye lokaler, sier festivalgeneral Stein Mellemseter

Det er tradisjonen tro Inga Flatmos kokkelag som står i spissen for fårikål-kokinga.

- Lavvoen er like stor som det teltet vi har hatt tidligere, men det er lavere under taket, så det blir både varmere og triveligere, mener Mellemseter.

Oppdal Bygdekvinnelag vil også være i lavvoen og servere kaffe og noe godt å bite i både lørdag og søndag. Søndag arrangeres det for øvrig minikonsert med Oppdal Spell- og Dansarlag i lavvoen.