Radioaktiviteten doblet i dyr i Oppland og Trøndelag

Nyheter

Radioaktiviteten i melk og kjøtt fra dyr på utmarksbeite i Oppland og Trøndelag har doblet seg de siste ukene. Økt tilgjengelighet av sopp er årsaken.

Statens strålevern overvåker radioaktiviteten i beitedyr regelmessig om sommeren. Sammenlignet med samme tid i fjor viser målingene av beitedyr i Valdres og nordlige deler av Trøndelag en kraftig økning, skriver Nationen.

– Sommerovervåkingen gjelder først og fremst dyr på utmarksbeite i områder som ble rammet av Tsjernobyl-ulykken og fikk radioaktivt avfall i 1986. Blir det en sopprik høst, tyder mye på at det i noen av disse områdene blir mer nedforing av sau i år enn i 2017, sier forsker Runhild Gjelsvik i Statens strålevern til avisen.

Det betyr at dyr som har et høyt nivå av cesium-137 tas tidligere ned fra beite i utmark for å redusere det radioaktive innholdet. Noen få steder kan det bli aktuelt å tilsette kraftfor og saltslikkesteiner et stoff som hindrer opptak av radioaktivt cesium.

Gjelsvik understreker at verdiene som er målt fortsatt er under de fastsatte grenseverdiene.