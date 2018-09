Nyheter

Like før klokken fem torsdag ettermiddag stoppet UP en mannlig fører i 70-årene på Berkåk for vinglete kjøring. Operasjonssentralen hadde mottatt melding om en bil som kjørte vinglete på E6.

Vedkommende var påvirket av alkohol og ble kjørt til Oppdal lensmannskontor for en utåndingsprøve.